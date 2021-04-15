Проект «Возвращение к родным берегам» вышел в финал премии «Хрустальный компас» Общество

Пенза, 15 апреля 2021. PenzaNews. Проект пензенского областного отделения Русского географического общества «Возвращение к родным берегам», посвященный 210-летию со дня рождения мореплавателя Лаврентия Загоскина, вышел в финал национальной премии «Хрустальный компас». Об этом ИА «PenzaNews» сообщил председатель областного отделения РГО Игорь Пантюшов.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«27 мая в Доме Музыки в Москве состоится торжественная церемония вручения национальной премии «Хрустальный компас», на которой будут объявлены имена победителей», — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что «Хрустальный компас» является престижной наградой в области географии, экологии, сохранения и популяризации природного и историко-культурного наследия.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в конце 2017 года стартовал проект «Возвращение к родным берегам», посвященный 210-летию со дня рождения мореплавателя Лаврентия Загоскина. В его рамках были проведены так называемые «Загоскинские уроки» в школах, выполнена объемная исследовательская работа в Пензенской, Рязанской областях и Санкт-Петербурге, организованы выставки и другие мероприятия, а также установлен бюст путешественника вблизи музея народного творчества в Пензе.

В декабре 2018 года началась реализация второй части проекта «Возвращение к родным берегам». Она предусматривала сбор информации о малоизученных фактах из жизни Лаврентия Загоскина, исследовательскую работу в его родном селе Николаевка, а также открытие там памятника.

Работа по увековечению памяти морского офицера проводилась областным отделением РГО при поддержке Фонда президентских грантов.