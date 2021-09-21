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«Юго-Восточная агрогруппа» оштрафована после апрельского пожара

10:17 | 21.09.2021 | Общество

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Пенза, 21 сентября 2021. PenzaNews. Пензенский областной суд признал законным штраф, наложенный на ООО «Юго-Восточная агрогруппа», с сельхозучастка которого в апреле 2021 года пожар перекинулся на лес. Это следует из сообщения пресс-службы облсуда.

«Юго-Восточная агрогруппа» оштрафована после апрельского пожара. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Установлено, что 17 апреля 2021 года на территории Белинского района Пензенской области в квартале 66, выдел 8 Морозовского-Поимского участкового лесничества, поимский участок на площади 1 га произошел лесной пожар. В ходе проведенного расследования установлено, что очаг пожара находился на земельном участке сельскохозяйственного назначения общей площадью 2 млн. 860 тыс. 891 кв. метр, расположенном у села Топориха, который с сентября 2011 года принадлежит на праве собственности ООО «Юго-Восточная агрогруппа», — отмечается в пресс-релизе.

В нем добавляется, что постановлением главного государственного инспектора по пожарному надзору отдела надзорной деятельности и профилактической работы Каменского, Пачелмского и Белинского районов УНД и ПР ГУ МЧС России по Пензенской области на ООО «Юго-Восточная агрогруппа» был наложен штраф в размере 150 тыс. рублей по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ «Нарушение требований пожарной безопасности».

«Не согласившись с постановлением, представитель ООО подал жалобы, в которых просил снизить размер штрафа, однако [Белинский] районный суд и апелляционная инстанция Пензенского областного суда оставила их без удовлетворения. Постановление вступило в законную силу», — сказано в тексте.

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