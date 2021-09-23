Пензенец оштрафован за комментарий в соцсети Общество

Пенза, 23 сентября 2021. PenzaNews. Наказание в виде штрафа в размере 5 тыс. рублей назначено в Пензе 34-летнему пользователю соцсети за совершение административного правонарушения, предусмотренного ст. 20.3.1 КоАП РФ «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства». Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Пензенской области.

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«Проживающий на проезде Будашкина города Пензы мужчина посредством своего мобильного телефона 9 августа 2021 года разместил в сообществе одной из социальных интернет-сетей комментарий, в котором, согласно экспертному исследованию, имеются высказывания с негативной оценкой группы лиц по признакам происхождения, а также приводится обоснование необходимости враждебных действий в их отношении», — сказано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что доступ к данному комментарию был открыт для неограниченного круга лиц.

Из сообщения следует, что к настоящему времени постановление суда по делу об административном правонарушении вступило в законную силу.

«Противоправный контент удален», — уточняется в тексте.