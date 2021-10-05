Олег Мельниченко поздравил педагогов с Днем учителя Общество

Пенза, 5 октября 2021. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поздравил педагогов с Днем учителя.

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«Уважаемые учителя, преподаватели, педагоги дополнительного образования, ветераны педагогического труда! Поздравляю вас с Днем учителя! Этот замечательный праздник — прекрасная возможность высказать искренние слова признательности всем тем, кто помогает нам выбрать цель в жизни, правильно определить приоритеты. Мы всегда с теплотой и благодарностью вспоминаем своих учителей — мудрых, внимательных, чутких, открывших для нас мир знаний, учивших добру и справедливости», — сказал глава региона.

По его словам, в Пензенской области есть немало специалистов, приумножающих лучшие традиции отечественной педагогики.

«По итогам 2020–2021 учебного года 25 выпускников получили высший балл на ЕГЭ. Девять пензенских старшеклассников стали победителями и призерами всероссийских олимпиад школьников. Более 200 юных пензенцев стали победителями престижных всероссийских конкурсов и фестивалей», — отметил глава региона.

Олег Мельниченко пожелал учителям, чтобы педагогическая деятельность приносила им радость творчества и укрепляла уверенность в благородном предназначении выбранной профессии.

«Крепкого вам здоровья, благополучия, счастья, мира, удачи во всех делах и начинаниях!» — цитирует губернатора пресс-служба облправительства.