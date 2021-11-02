Львова-Белова предложила сделать Пензенскую область пилотной площадкой для ряда проектов Общество

Пенза, 2 ноября 2021. PenzaNews. Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова предложила сделать Пензенскую область пилотной площадкой для реализации ряда проектов.

Фото: Pnzreg.ru

Губернатор Олег Мельниченко поддержал ее инициативы.

В частности, они обсудили внедрение единого стандарта школьного меню.

«Надо разнообразить питание в школьных столовых. Я на этом настаиваю. Все учебные заведения общего среднего образования должны по данному стандарту работать. Эта задача уже поставлена перед вновь назначенным министром образования региона», — сказал Олег Мельниченко, обращаясь к Марии Львовой-Беловой в ходе встречи, состоявшейся в правительстве региона.

Также была затронута тема предупреждения правонарушений среди несовершеннолетних.

«Это не только профилактика детской, подростковой преступности, но еще и более глубинная работа, направленная на выявление проблем и защиту прав подростков, которые не удовлетворены существующими условиями жизни. При этом они не проявляют агрессивного, девиантного поведения, но в какой-то момент у них изнутри все «рвет», и начинается вот то, что мы видели — стрельба, угрозы, взрывные устройства. Профилактика таких явлений очень важна», — констатировал глава региона.

Он проинформировал о том, что в Пензенской области введена ставка заместителя министра образования, а в Институте регионального развития создано подразделение, которое занимается решением именно таких вопросов.

Помимо этого, стороны обсудили вопросы создания банка данных приемных родителей.

«Дети и наши ветераны — это святое. Решением их проблем будем и дальше заниматься. А все пилотные проекты давайте к нам, будем их реализовывать», — цитирует Олега Мельниченко пресс-служба облправительства.