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В Пензенской области пройдет оперативно-профилактическое мероприятие «Федеральная дорога»

09:27 | 08.02.2024 | Общество

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Пенза, 8 февраля 2024. PenzaNews. Оперативно-профилактическое мероприятие «Федеральная дорога» пройдет в Пензенской области 9 и 10 февраля.

В Пензенской области пройдет оперативно-профилактическое мероприятие «Федеральная дорога». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как указано в сообщении, размещенном на сайте УГИБДД УМВД России по региону, оно направлено на предупреждение нарушений ПДД водителями на дорогах федерального значения и, как следствие, снижение уровня дорожно-транспортного травматизма.

В нем отмечается, что в рамках мероприятия сотрудники Госавтоинспекции усилят контроль за движением на аварийно-опасных участках федеральных дорог.

«Кроме того, экипажи ДПС будут нацелены на выявление грубых нарушений правил дорожного движения, связанных с управлением транспортным средством в состоянии опьянения, выездом на встречную полосу, управлением транспортом, не имея права управления, а также на предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма», — говорится в тексте.

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