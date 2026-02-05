Алексею Ланчикову предъявлено обвинение в убийстве таксиста и незаконном обороте огнестрельного оружия Криминал

Пенза, 5 февраля 2026. PenzaNews. Обвинение в убийстве водителя такси в Москве и незаконном обороте огнестрельного оружия предъявлено Алексею Ланчикову, который также является фигурантом уголовного дела о разбойном нападении, похищении и убийстве мужчины, незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия и патронов, которые расследуются в Пензенской области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Следственного комитета России.

Фото: Sledcom.ru

«Следственными органами СК России по городу Москве продолжается расследование уголовных дел о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа, убийстве водителя такси и незаконном обороте огнестрельного оружия. [...] В настоящее время уголовные дела соединены в одно производство. Алексею Ланчикову предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных пп. «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное организованной группой, сопряженное с разбоем), ч. 4 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, перевозка, хранение и ношение огнестрельного оружия, совершенные организованной группой). С его участием проведены следственные действия, направленные на установление хронологии совершенных преступлений», — сказано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что в ходе допроса фигурант признал вину в инкриминируемых деяниях; по его словам, мотивом убийства водителя такси послужило нежелание оплачивать поездку.

«Следствием назначены необходимые судебные экспертизы, в том числе судебно-медицинские, баллистические, молекулярно-генетические, дактилоскопические и другие. В ближайшее время следствие намерено провести проверку показаний на месте с участием обвиняемого и ходатайствовать перед судом об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в тексте.

В сообщении добавляется, что в Москве планируется проведение следственных действий с участием обвиняемого в рамках уголовных дел о разбойном нападении, похищении и убийстве мужчины, а также незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия и патронов, которые расследуются в Пензенской области.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», по версии следствия, в период с 28 по 29 января 2026 года на территории Октябрьского района города Пензы двое злоумышленников, действуя группой лиц по предварительному сговору, похитили 39-летнего мужчину и совершили его убийство. После этого они скрылись с места происшествия.

3 февраля оперативные сотрудники полиции с целью установления местонахождения и задержания подозреваемых прибыли к одному из жилых домов на Рублевском шоссе в Москве. В подъезде дома они обнаружили злоумышленников. Один из подозреваемых оказал вооруженное сопротивление, в результате применения правоохранителями табельного оружия он получил смертельные ранения. Второй фигурант был задержан.

4 февраля на территории парковки вблизи улицы Большой Филевской в Москве было обнаружено тело таксиста, который, по данным следствия, привез фигурантов из Самарской области в Москву. Предварительно установлено, что водитель такси согласился довезти подозреваемых за 85 тыс. рублей до столицы, однако по прибытии они отказались оплачивать поездку.

В рамках расследования похищения и убийства 39-летнего мужчины в Пензе установлено, что преступления были совершены на почве выяснения личных отношений и из корыстных мотивов. Соучастниками было совершено разбойное нападение с применением насилия, опасного для жизни, у потерпевшего и его супруги были похищены денежные средства, ювелирные изделия.