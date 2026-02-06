В Пензе 20 семей получили жилищные сертификаты Общество

Пенза, 6 февраля 2026. PenzaNews. Министр труда, социальной защиты и демографии Пензенской области Алексей Качан и глава Пензы Олег Денисов вручили жилищные сертификаты 20 семьям в ходе мероприятия, состоявшегося в малом зале городской администрации 5 февраля. Об этом говорится в сообщении пресс-службы мэрии.

«Всего же в 2026 году социальную выплату получат 34 семьи, среди которых 12 многодетных и 10 семей, в которых члены семьи являются или являлись участниками специальной военной операции. Общий размер выделенных из бюджетов трех уровней денежных средств в этом году составит 23,66 млн. рублей», — сказано в тексте.

В нем уточняется, что предоставление социальных выплат на приобретение жилого помещения или создание объекта ИЖС осуществляется в рамках федерального проекта «Содействие субъектам Российской Федерации в реализации полномочий по оказанию государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» госпрограммы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».

«В настоящее время первоочередное право на получение жилищного свидетельства имеют молодые семьи, поставленные на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий до 1 марта 2005 года, многодетные пары, а также семьи, где один или оба родителя — бывший или действующий участник СВО», — поясняется в тексте.

В сообщении отмечается, что данный вид поддержки действует в Пензе с 2005 года.

«За это время жильем были обеспечены 2 тыс. 833 молодые семьи на сумму порядка 1,5 млрд. рублей благодаря финансированию бюджетов трех уровней: федерального, регионального и городского. За 21 год реализации программы общая площадь приобретенного горожанами жилья составила более 141 тыс. кв. метров», — говорится в нем.