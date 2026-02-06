21:31:11 Пятница, 6 февраля
Двое иностранцев, отбывавших в Пензенской области наказания за особо тяжкие преступления, депортированы из России

15:10 | 06.02.2026 | Общество

Пенза, 6 февраля 2026. PenzaNews. Двое иностранных граждан 1977 и 1993 годов рождения, отбывавших в Пензенской области наказания за совершение особо тяжких преступлений, депортированы из России. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального управления МВД России.

«Ранее указанные лица [...] были осуждены за организацию преступного сообщества, незаконный сбыт наркотических средств, а также разбой в составе организованной группы. Сроки их заключения в исправительных учреждениях ФСИН составили 18 и 8 лет соответственно. После истечения сроков назначенного судами наказания их дальнейшее пребывание на территории Российской Федерации было сочтено нежелательным. В сопровождении сотрудников управления по вопросам миграции регионального УМВД указанные граждане были доставлены в аэропорт города Москвы, откуда они убыли в страну своей гражданской принадлежности», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что в отношении данных граждан приняты решения о запрете въезда на территорию Российской Федерации до 2031 года.


Актуальное

