Кривонос и Мельниченко обсудили итоги реализации пилотного проекта по стимулированию рождаемости Общество

Пенза, 4 февраля 2026. PenzaNews. Заместитель руководителя аппарата правительства России Ольга Кривонос и губернатор Пензенской области Олег Мельниченко обсудили итоги реализации комплекса мероприятий в рамках пилотного проекта, направленного на стимулирование рождаемости на территории Земетчинского и Сердобского районов.

Фото: T.me/omelnichenko

«Итоги реализации в Пензенской области пилотного проекта по стимулированию рождаемости обсудили с заместителем руководителя аппарата правительства РФ и нашей землячкой Ольгой Владимировной Кривонос. При поддержке Ольги Владимировны и вице-премьера РФ Татьяны Алексеевной Голиковой мы провели комплекс из 100 мероприятий по 9 направлениям, значительно улучшив качество жизни в Сердобском и Земетчинском районах и положительным образом повлияв на демографическую ситуацию», — написал глава региона в своем Telegram-канале в среду, 4 февраля.

По словам Олега Мельниченко, «результаты продолжат мониторить, поскольку эффект от проекта долгосрочный».

«Тем временем мы распространяем положительный опыт на всю Пензенскую область. С 1 июня будем предоставлять региональный семейный капитал при рождении второго ребенка. В рамках нового проекта «Охрана материнства и детства» нацпроекта «Семья» открыли в 2025 году 8 женских консультаций, в ближайших планах — еще три», — напомнил губернатор.

«Ольга Владимировна одобрила наше желание реализовать совместно с промышленными предприятиями проект поддержки сотрудников и строительства корпоративных детских садов и яслей. Мы уже получили согласие от ряда организаций. Сейчас выбираем место, где первое дошкольное учреждение будет располагаться», — написал Олег Мельниченко.

«Благодарю Ольгу Владимировну за пристальное внимание к родной Пензенской области!» — добавил он.