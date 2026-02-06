21:31:18 Пятница, 6 февраля
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензенской области утвержден план мероприятий по подготовке к паводкоопасному периоду

17:01 | 06.02.2026 | Общество

Печать

Пенза, 6 февраля 2026. PenzaNews. План мероприятий по подготовке к паводкоопасному периоду в Пензенской области утвержден на заседании региональной комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко.

В Пензенской области утвержден план мероприятий по подготовке к паводкоопасному периоду. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Создана группировка сил и средств РС ЧС [единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций], задействуем более 10 тыс. человек и около 3 тыс. единиц техники», — написал глава региона в своем Telegram-канале в пятницу, 6 февраля.

Он напомнил, что весной 2025 года в Пензенской области не было зафиксировано подтопления территорий.

«Количество осенних осадков — ниже средних многолетних значений. Но недавние снегопады уже привели к двукратному превышению нормы, что значительно обостряет ситуацию», — отметил руководитель субъекта федерации.

Олег Мельниченко поручил активнее вести проверку гидротехнических сооружений Пензенской области.

«Их четкая работа — залог безопасности», — подчеркнул он.

Губернатор потребовал от глав муниципальных образований максимальной собранности и готовности оперативно решать возможные проблемные вопросы, вызванные паводком.

«В их зоне ответственности — расчистка подъездных путей к ГТС, отслеживание уровня воды в реках, прочистка ливневых канализаций, разъяснительная работа с гражданами, при необходимости — организация эвакуации. Обеспечение безопасного прохождения весеннего половодья — одна из главных на сегодняшний момент задач», — констатировал глава региона.


Читайте также
Двое иностранцев, отбывавших в Пензенской области наказания за особо тяжкие преступления, депортированы из России В Пензе росгвардейцы задержали двоих пьяных мужчин, которые устроили драку в ночном кафе
В Лунинском районе пожилой мужчина после общения с мошенником передал около 1,5 млн. рублей незнакомцу Михаил Бычков назначен прокурором Тамалинского района
Условный срок получил житель Пензы, предоставивший при оформлении кредита на автомобиль фиктивную справку о работе в колледже Житель Пензы по совету «сотрудника банка» перечислил на чужие счета 480 тыс. рублей
Все новости
Актуальное

2007–2026 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама