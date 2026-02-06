В Пензенской области утвержден план мероприятий по подготовке к паводкоопасному периоду Общество

Пенза, 6 февраля 2026. PenzaNews. План мероприятий по подготовке к паводкоопасному периоду в Пензенской области утвержден на заседании региональной комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко.

«Создана группировка сил и средств РС ЧС [единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций], задействуем более 10 тыс. человек и около 3 тыс. единиц техники», — написал глава региона в своем Telegram-канале в пятницу, 6 февраля.

Он напомнил, что весной 2025 года в Пензенской области не было зафиксировано подтопления территорий.

«Количество осенних осадков — ниже средних многолетних значений. Но недавние снегопады уже привели к двукратному превышению нормы, что значительно обостряет ситуацию», — отметил руководитель субъекта федерации.

Олег Мельниченко поручил активнее вести проверку гидротехнических сооружений Пензенской области.

«Их четкая работа — залог безопасности», — подчеркнул он.

Губернатор потребовал от глав муниципальных образований максимальной собранности и готовности оперативно решать возможные проблемные вопросы, вызванные паводком.

«В их зоне ответственности — расчистка подъездных путей к ГТС, отслеживание уровня воды в реках, прочистка ливневых канализаций, разъяснительная работа с гражданами, при необходимости — организация эвакуации. Обеспечение безопасного прохождения весеннего половодья — одна из главных на сегодняшний момент задач», — констатировал глава региона.