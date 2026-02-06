14:30:06 Пятница, 6 февраля
В Пензенской области прогнозируется желтый уровень погодной опасности

13:28 | 06.02.2026 | Общество

Пенза, 6 февраля 2026. PenzaNews. Желтый уровень погодной опасности прогнозируется в Пензенской области в субботу, 7 февраля. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте главного управления МЧС России по региону.

В Пензенской области прогнозируется желтый уровень погодной опасности. Фото из архива ИА «PenzaNews»

«По данным пензенского ЦГМС – филиала ФГБУ «Приволжское УГМС», 7 февраля 2026 года прогнозируется желтый уровень погодной опасности: днем местами по Пензенской области ожидаются сильный снег, метель, на дорогах снежные заносы», — сказано в тексте.

В нем отмечается, что при получении информации о сильной метели рекомендуется воздержаться от поездок по городу на личном автотранспорте и поставить машину в гараж или припарковать ее вдали от деревьев, следует избегать шатких строений и домов с неустойчивой кровлей, остерегаться оборванных проводов и других источников опасности, а также необходимо научить детей, как действовать во время непогоды.


Актуальное

