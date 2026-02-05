В Пензенской области из-за проблем с обеспечением онкобольных лекарствами возбуждено уголовное дело о халатности Криминал

Пенза, 5 февраля 2026. PenzaNews. Уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ «Халатность» возбуждено в Пензе по результатам проверки, проведенной в связи с обращениями пациентов областного онкологического клинического диспансера по поводу проблем с обеспечением лекарственными средствами. Об этом говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СКР по Пензенской области.

«По данным следствия, в период с сентября 2025 года по февраль 2026 года должностные лица министерства здравоохранения региона и областного онкологического диспансера, ответственные за организацию лекарственного обеспечения пациентов лечебного учреждения, не приняли меры к своевременному проведению закупок лекарственных препаратов для более 30 граждан, что повлекло существенное нарушение их прав и законных интересов на получение своевременной и качественной медицинской помощи», — сказано в пресс-релизе.

В нем подчеркивается, что в настоящее время принимаются меры, направленные на восстановление нарушенных прав граждан.

«В рамках расследования уголовного дела будет дана правовая оценка действиям (бездействию) должностных лиц органов системы здравоохранения по организации лекарственного обеспечения», — поясняется в тексте.