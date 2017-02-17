В Пензе намечен план работы реготделения Паралимпийского комитета Спорт

Пенза, 17 февраля 2017. PenzaNews. Первое заседание регионального отделения Паралимпийского комитета России (ПКР) состоялось в Пензе в минувший четверг, 16 февраля.

Фото: пензенское отделение ПКР

Его провел руководитель реготделения ПКР, глава областной федерации профсоюзов, сопредседатель регионального штаба Общероссийского народного фронта, депутат Законодательного собрания Николай Котов.

При обсуждении перспективного плана деятельности участники встречи сошлись во мнении, что в настоящее время лишь небольшая часть лиц с ограниченными возможностями здоровья вовлечена в систему физкультурно-оздоровительной и спортивной работы. В числе причин были названы пробелы в реализации программы «Доступная среда» на территории Пензенской области, слабое финансирование адаптивного спорта со стороны государства и некоторые другие.

В частности, директор пензенской областной СДЮСШОР водных видов спорта Людмила Карпова отметила, что родителей пока тяжело подвигнуть отдать ребенка-инвалида в спорт.

Кроме того, по ее словам, отсутствуют условия для занятий адаптивным спортом — работающие в этом направлении специалисты трудятся за мизерную зарплату, в связи с чем необходимо решить вопрос о введении отдельной ставки.

В числе других трудностей отмечены необходимость прохождения сложной медицинской комиссии для допуска к занятиям тем или иным видом спорта и участия в соревнованиях, а также дорогостоящее страхование.

В свою очередь Николай Котов обратил внимание на то, что федерация профсоюзов как общественная организация всегда откликалась на проблемы адаптивного спорта в регионе, оказывая как материальную, так и организационную поддержку, в том числе путем предоставления помещений санатория имени В.В. Володарского для проведения состязаний.

Он подчеркнул, что в нынешних условиях важно развивать партнерство с госучреждениями, бизнесом и общественно-политическими объединениями.

«Сегодня, когда проблемы обозначены, необходимо изучить опыт регионов, чтобы разработать конкретные шаги по их решению. Чтобы просить помощи у власти и, главное, получить эту помощь, нужна конкретика, необходима разработка программы, где предусматривались бы конкретные действия, были бы представлены расчеты необходимых человеческих и финансовых ресурсов, то есть информационное и экономическое обеспечение для принятия управленческих решений», — сказал Николай Котов.

По итогам заседания было принято решение в качестве первого шага разработать базу пензенских спортсменов с ограниченными возможностями здоровья, в которой будет представлена информация об их достижениях, проблемах и перспективах.