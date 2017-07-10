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Почти 1,5 тыс. жителей Пензенской области подключились к проекту «Плывем к здоровью»

09:00 | 10.07.2017 | Спорт

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Пенза, 10 июля 2017. PenzaNews. Почти 1,5 тыс. жителей Пензенской области подключились к проекту «Плывем к здоровью», реализация которого началась в июне. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

Почти 1,5 тыс. жителей Пензенской области подключились к проекту «Плывем к здоровью»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Плавание относится к такому виду активной деятельности, которое практически не имеет противопоказаний. Оно подходит абсолютно для каждой возрастной группы — от грудных детей до пожилых граждан. Но самое главное — оно подходит для людей разного уровня физической подготовки», — отметили в ведомстве.

В министерстве напомнили, что в рамках проекта «Плывем к здоровью», организованного региональными Минздравом и Минспорта, жителям Пензенской области в зависимости от состояния их здоровья выдается направление в бассейн, причем первое и каждое десятое посещение является бесплатным.
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