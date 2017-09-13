Тренеры футбольного клуба «Зенит» обратились за помощью в мэрию Пензы Спорт

Пенза, 13 сентября 2017. PenzaNews. Тренеры «Зенита», участвующего в первенстве ПФЛ, обратились за содействием в решении проблем футбольного клуба к первому заместителю глав администрации Пензы Сергею Волкову, который исполняет обязанности мэра на период отпуска Виктора Кувайцева.

Фото: Penza-gorod.ru

В ходе приема граждан, состоявшегося в среду, 13 сентября, они обозначили ряд вопросов, в том числе финансового характера, требующих скорейшего решения.

«В результате детального разговора сторон Сергей Волков взял данный вопрос на контроль, пообещал найти пути решения сложившейся ситуации», — прокомментировали итоги встречи в пресс-службе мэрии Пензы.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 27 августа главный тренер пензенского футбольного клуба «Зенит» Артем Куликов заявил, что игроки три месяца не получают зарплату. По его словам «команда брошена», и это сказывается на ее результатах.

2 сентября глава Минспорта Пензенской области Григорий Кабельский пояснил, что часть долгов игрокам уже выплачена. Он выразил надежду на то, что в ближайшее время футболисты получат зарплату в полном объеме.

8 сентября игроки устроили забастовку в Москве, не выйдя на поле в матче с «Торпедо». В итоге встречу провели 11 молодых спортсменов, которые уступили хозяевам с разгромным счетом 0:9. Тренер «Зенита» Владимир Радкевич поблагодарил этих футболистов, которые «выложились на все 100%».

10 сентября сложившуюся ситуацию прокомментировал мэр Пензы Виктор Кувайцев. Он пояснил, что «с привлечением тренеров и иногородних футболистов будет наведен порядок», а клуб будет не только сохранен, но и получит дальнейшее развитие.