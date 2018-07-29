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«Империя» в Пензе уступила «Булаве» из Таганрога

09:36 | 29.07.2018 | Спорт

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Пенза, 29 июля 2018. PenzaNews. Пензенская «Империя» уступила «Булаве» из Таганрога в домашнем матче чемпионата России по регби среди команд Премьер-лиги, выступающих в дивизионе «Б».

«Империя» в Пензе уступила «Булаве» из Таганрога

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Игра, состоявшаяся в минувшую субботу, 28 июля, проходила в непростых условиях — в Пензе установилась жаркая и влажная погода.

В начале встречи небольшое преимущество было на стороне «Булавы», однако «Империя» выстроила хорошую оборону, пресекая все возможности для организации попытки.

В свою очередь пензенцы организовывали неплохие атаки и имели возможность открыть счет со штрафного, но Никита Сботов был неточен. В результате к первому перерыву «на воду» счет так не был открыт.

Затем гости сумели провести быструю атаку веером, которая завершилась попыткой. Реализация была точной, и счет стал 0:7. Гости взбодрились, но с увеличением отрыва у них не заладилось — оборона «Империи» по-прежнему справлялась со своими задачами.

Ближе к концу первого тайма пензенская команда осталась в меньшинстве. Ринат Тимербулатов сначала получил желтую карточку, а затем и вовсе был удален до конца игры.

Сполна воспользоваться численным преимуществом у «Булавы» не получилось. До конца первого тайма счет остался неизменным.

Во втором отрезке матча «Империя», играя в меньшинстве, сумела создать соперникам массу проблем. Для начала «Булава» укрепила свое преимущество с помощью попытки с реализацией — 0:14, а затем несколько расслабилась.

Ответ пензенцев не заставил себя ждать. Была проведена многофазовая атака, заработан штрафной, мяч выбит в аут. После этого последовала классическая комбинация «коридор – мол – попытка». Ее автором стал Михаил Смагин. Никита Сботов забил сложную реализацию с края поля, и отрыв гостей снова сократился до минимального — 7:14.

Этот счет продержался вплоть до последних секунд встречи. Одна из ошибок хозяев привела к третьей попытке гостей. Реализация была точной, и финальный свисток зафиксировал поражение пензенской команды со счетом 7:21, сообщает пресс-служба клуба «Империя».

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