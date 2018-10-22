Пензенский «Дизель» проиграл казанскому «Барсу» Спорт

Пенза, 22 октября 2018. PenzaNews. Пензенский «Дизель» потерпел поражение со счетом 3:4 от клуба «Барс» из Казани в домашнем матче регулярного чемпионата «Высшей хоккейной лиги – Кубке Шелкового пути» сезона 2018–2019 годов, состоявшемся в спортивно-зрелищном комплексе «Дизель-Арена» в минувшее воскресенье, 21 октября.

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Сумев отразить первые активные действия казанских хоккеистов, хозяева льда стали проводить атаки, одна из которых завершилась взятием ворот. Отличился Максим Колмыков. Игроки «Дизеля», почувствовав уверенность, раз за разом разрезали оборону гостей. Логичным стал второй гол в конце первого периода, который записал на свой счет Давид Думбадзе, реализовав большинство.

Наставник «Барса» Айрат Кадейкин в перерыве внес коррективы в игру, что привело к двум заброшенным шайбам. Счет сравняли Артем Галимов и Марк Марин.

В третьем периоде команды обменялись заброшенными шайбами. «Дизель» вперед вывел Никита Демин. У гостей отличился Артем Галимов. До сирены обе команды имели возможности для взятия ворот, но предпочли играть в обороне.

Овертайм закончился после первой же атаки казанцев, ошибкой обороны воспользовался Марк Марин, сообщает пресс-служба профессионального хоккейного клуба «Дизель».

Таким образом, после 15-й игры пензенская команда опустилась на 22-ю строчку турнирной таблицы с 13-ю очками в активе.

Следующий матч «Дизель» проведет во вторник, 23 октября, в Самаре, где встретится с местным клубом «ЦСК ВВС».