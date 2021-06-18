EN
18:04:35 Пятница, 18 июня
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

Всероссийский олимпийский день отметят в Пензе 19 июня

09:30 | 18.06.2021 | Спорт

Печать

Пенза, 18 июня 2021. PenzaNews. Мероприятие, приуроченное ко Всероссийскому олимпийскому дню, который посвящен предстоящим Играм в Токио, состоится на стадионе «Первомайский» в Пензе в предстоящую субботу, 19 июня. Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства физкультуры и спорта Пензенской области.

Всероссийский олимпийский день отметят в Пензе 19 июня. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В мероприятии примут участие более 400 спортсменов, а также пензенские участники и призеры Олимпийских игр разных лет», — сказано в анонсе.

В нем добавляется, что одновременно пройдут соревнования по футболу, регби, баскетболу, теннису, скалолазанию и спортивной борьбе, будет организована комбинированная эстафета, а также работа интерактивных площадок.

«Пензенская область имеет славные традиции в спорте и является кузницей именитых и прославленных спортсменов», — подчеркивается в тексте.

В сообщении напоминается, что Пензенскую область на Играх представляли 49 спортсменов, которые завоевали 43 медали — 19 золотых, 13 серебряных и 11 бронзовых, при этом Александр Кожевников, Наталья Лаврова, Анастасия Близнюк и Алия Мустафина являются двукратными олимпийскими чемпионами.

В анонсе отмечается, что в ходе праздника пензенская спортсменка Ирина Черевань попытается установить рекорд России, выполнив комплекс чередующихся упражнений, включающий в себя бег и берпи.

Новости партнеров
Читайте также
Пензенская область получит грант президента России для поддержки НКО В Пензе вступил в силу приговор по делу об организации незаконной миграции
В Пензенской области развернуто более 1,7 тыс. инфекционных коек Подозреваемый в убийстве девушки в Мокшане состоит на учете в ПДН — УМВД
Михаил Дралин выйдет на старт в ходе второго этапа Российской серии кольцевых гонок В Пензенской области за сутки подтверждено 78 случаев заражения коронавирусом
Все новости
Актуальное

2007–2021 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама