Всероссийский олимпийский день отметят в Пензе 19 июня Спорт

Пенза, 18 июня 2021. PenzaNews. Мероприятие, приуроченное ко Всероссийскому олимпийскому дню, который посвящен предстоящим Играм в Токио, состоится на стадионе «Первомайский» в Пензе в предстоящую субботу, 19 июня. Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства физкультуры и спорта Пензенской области.

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«В мероприятии примут участие более 400 спортсменов, а также пензенские участники и призеры Олимпийских игр разных лет», — сказано в анонсе.

В нем добавляется, что одновременно пройдут соревнования по футболу, регби, баскетболу, теннису, скалолазанию и спортивной борьбе, будет организована комбинированная эстафета, а также работа интерактивных площадок.

«Пензенская область имеет славные традиции в спорте и является кузницей именитых и прославленных спортсменов», — подчеркивается в тексте.

В сообщении напоминается, что Пензенскую область на Играх представляли 49 спортсменов, которые завоевали 43 медали — 19 золотых, 13 серебряных и 11 бронзовых, при этом Александр Кожевников, Наталья Лаврова, Анастасия Близнюк и Алия Мустафина являются двукратными олимпийскими чемпионами.

В анонсе отмечается, что в ходе праздника пензенская спортсменка Ирина Черевань попытается установить рекорд России, выполнив комплекс чередующихся упражнений, включающий в себя бег и берпи.