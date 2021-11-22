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Нападающий Мнихович покинул пензенский «Дизель»

09:35 | 22.11.2021 | Спорт

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Пенза, 22 ноября 2021. PenzaNews. Руководство пензенского хоккейного клуба «Дизель» и нападающий Андрей Мнихович расторгли контракт по обоюдному согласию сторон. Об этом говорится в сообщении пресс-службы команды.

Нападающий Мнихович покинул пензенский «Дизель». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По словам главного тренера «Дизеля» Алексея Медведева, на спортсмена рассчитывали как на игрока первого звена, однако «не все складывается как задумано».

«Держать такого мастера в четвертом звене нецелесообразно ни для клуба, ни для хоккеиста», — отметил он.

Андрей Мнихович является воспитанником липецкой школы хоккея. За взрослую карьеру, помимо «Дизеля», играл в альметьевском «Нефтянике», казанском «Барсе», ижевской «Ижстали», красноярском «Соколе», самарском ЦСК ВВС, тюменском «Рубине», курганском «Зауралье» и ханты-мансийской «Югре».

В текущем сезоне на его счету 18 матчей и 5 очков, набранных в играх за пензенский клуб, (2+3). Коэффициент полезности составляет «-9».

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