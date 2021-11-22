Нападающий Мнихович покинул пензенский «Дизель» Спорт

Пенза, 22 ноября 2021. PenzaNews. Руководство пензенского хоккейного клуба «Дизель» и нападающий Андрей Мнихович расторгли контракт по обоюдному согласию сторон. Об этом говорится в сообщении пресс-службы команды.

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По словам главного тренера «Дизеля» Алексея Медведева, на спортсмена рассчитывали как на игрока первого звена, однако «не все складывается как задумано».

«Держать такого мастера в четвертом звене нецелесообразно ни для клуба, ни для хоккеиста», — отметил он.

Андрей Мнихович является воспитанником липецкой школы хоккея. За взрослую карьеру, помимо «Дизеля», играл в альметьевском «Нефтянике», казанском «Барсе», ижевской «Ижстали», красноярском «Соколе», самарском ЦСК ВВС, тюменском «Рубине», курганском «Зауралье» и ханты-мансийской «Югре».

В текущем сезоне на его счету 18 матчей и 5 очков, набранных в играх за пензенский клуб, (2+3). Коэффициент полезности составляет «-9».