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Губернатор и глава управления Россельхознадзора обсудили меры по предупреждению АЧС

09:50 | 07.03.2017 | АПК

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Пенза, 7 марта 2017. PenzaNews. Меры по предупреждению возникновения и распространения африканской чумы свиней (АЧС) стали одной из главных тем рабочей встречи губернатора Ивана Белозерцева и руководителя управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Республике Мордовия и Пензенской области Александра Федонина, состоявшейся в понедельник, 6 марта.

Губернатор и глава управления Россельхознадзора обсудили меры по предупреждению АЧС

Фото: Pnzreg.ru

Как отметил глава региона, распространение заболевания происходит преимущественно из-за человеческого фактора.

«Недобросовестные предприниматели пользуются ситуацией, когда в других регионах возникают очаги АЧС, покупают там по низкой цене мясо, пытаясь на этом заработать, реализуют его без соблюдения санитарных норм. В результате заболевание распространяется и на территории Пензенской области. Это наносит серьезный экономический урон для наших компаний и отрицательно влияет на репутацию региона», — сказал он.

Иван Белозерцев подчеркнул, что необходимо собрать сельхозтоваропроизводителей, которые занимаются животноводством, и поднять данную проблему.

«Главы районов и сельских поселений должны быть включены в эту деятельность, постоянно взаимодействовать с предпринимателями, отслеживать ситуацию — кто и откуда завозит продукцию», — сказал губернатор.

Он предложил активнее использовать районные газеты для информирования жителей сельской местности о правилах содержания животных и рисках их заражения АЧС, сообщает пресс-служба регионального правительства.
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