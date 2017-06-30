Жительница Вадинского района оштрафована на 20 тыс. рублей за сорняки на участках АПК

Пенза, 30 июня 2017. PenzaNews. Наказание в виде штрафа в размере 20 тыс. рублей назначено собственнице участков на Серго-Поливановского сельского совета Вадинского района Пензенской области за их зарастание земель сорняками.

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«Собственник участков общей площадью 632 га длительное время не проводила агротехнические мероприятия, что привело к зарастанию участков сорной и древесно-кустарниковой растительностью», — сообщила ИА «PenzaNews» специалист по связям с общественностью управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области Лариса Якушкина.

Она уточнила, что также женщине выдано предписание с требованием в установленные сроки провести комплекс агротехнических мероприятий с целью введения земель в сельскохозяйственный оборот.