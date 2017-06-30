10:54:37 Пятница, 30 июня
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2017
ПРЕСТУПЛЕНИЙ НЕ ВЫЯВЛЕНО Как правоохранительная машина едва не задавила независимое СМИ: взгляд со стороны

Жительница Вадинского района оштрафована на 20 тыс. рублей за сорняки на участках

09:14 | 30.06.2017 | АПК

Печать

Пенза, 30 июня 2017. PenzaNews. Наказание в виде штрафа в размере 20 тыс. рублей назначено собственнице участков на Серго-Поливановского сельского совета Вадинского района Пензенской области за их зарастание земель сорняками.

Жительница Вадинского района оштрафована на 20 тыс. рублей за сорняки на участках

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Собственник участков общей площадью 632 га длительное время не проводила агротехнические мероприятия, что привело к зарастанию участков сорной и древесно-кустарниковой растительностью», — сообщила ИА «PenzaNews» специалист по связям с общественностью управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области Лариса Якушкина.

Она уточнила, что также женщине выдано предписание с требованием в установленные сроки провести комплекс агротехнических мероприятий с целью введения земель в сельскохозяйственный оборот.
Актуальное
Читайте также
В Пензенской области в течение трех дней будут проверять водителей на состояние опьянения В Пензе предложили провести конкурс профмастерства «Лучший автомобилист»
Максим Малофеев завоевал «золото» на первенстве Европы по прыжкам в воду среди юниоров В Пензенской области два дерева могут стать памятниками живой природы
Пензенская область в особом порядке будет выбирать компании для размещения облигаций На улице Луначарского в Пензе перенесут остановку
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7 (8412) 999-103, 999-102, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

Об агентстве Реклама