«Дамате» введет в эксплуатацию птицеводческие площадки в трех районах Пензенской области АПК

Пенза, 29 марта 2018. PenzaNews. Группа компаний «Дамате», которая является крупнейшим производителем мяса индейки в стране, введет в эксплуатацию птицеводческие площадки в Мокшанском, Вадинском и Спасском районах Пензенской области.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщает пресс-служба компании, при выборе места для строительства объектов было принято во внимание наличие подходящих земельных участков и достаточное количество трудовых ресурсов, а также удаленность инженерных коммуникаций, наличие электрических мощностей и развитость транспортной сети.

Планируется, что в Мокшанском и Спасском районах возведут по две площадки для подращивания птиц и по четыре для откорма, а в Вадинском районе — три и шесть соответственно.

Половина птичников в Мокшанском районе будет построена в апреле–мае 2018 года. Часть мощностей в Вадинском районе намечено запустить в июне. Объект в Спасском районе будет готов в октябре — в настоящее время там идут изыскательные работы.

Как ожидается, благодаря введению новых объектов в трех районах Пензенской области будет создано свыше 370 рабочих мест.

По словам генерального директора ГК «Дамате» Рашида Хайрова, за пять лет холдинг детально изучил технологию строительства птицеводческих объектов, поэтому на создание одного уходит до шести месяцев в зависимости от времени года и при одновременной работе на шести площадках.

«Тем не менее мы постоянно отслеживаем инновационные разработки и стараемся оперативно внедрять лучшие из них на своих объектах», — подчеркнул он.

Так, например, при строительстве новых птичников в Пензенской области планируется внести изменения в организацию приточно-вытяжной вентиляции, а также установить более рациональные и эргономичные системы кормления и поения.

Группа компаний «Дамате» — российский сельскохозяйственный холдинг, развивающий три направления: выращивание и переработка индейки, переработка молока и производство молочной продукции.

География деятельности охватывает Пензенскую и Тюменскую области.

ГК «Дамате» — крупнейший производитель мяса индейки в России. Компания реализует проект по расширению существующих мощностей до 155 тыс. тонн в убойном весе в год. Общий объем инвестиций составит 41 млрд. рублей.

С 2012 года в состав «Дамате» входит крупнейший переработчик молока в Пензенской области — ОАО «Молочный комбинат «Пензенский» («Молком»). Благодаря масштабной реконструкции производства суммарная мощность переработки предприятия достигла 300 тонн в сутки.

В 2017 году ГК «Дамате» при участии компании Danone построила в Тюменской области молочно-товарный комплекс на 4 тыс. 600 голов. После выхода на полную мощность на объекте будет производиться 42 тыс. тонн молока в год.

В компании работают свыше 4 тыс. 100 сотрудников. Председателем совета директоров ГК «Дамате» является Наум Бабаев, генеральным директором — Рашид Хайров.