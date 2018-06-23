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Объявлен прием заявок на участие в пензенском «Дне поля»

09:57 | 23.06.2018 | АПК

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Пенза, 23 июня 2018. PenzaNews. Министерство сельского хозяйства Пензенской области объявило прием заявок на участие в крупном аграрном мероприятии «День поля», которое пройдет на открытой площадке базы отдыха «Белая гора» в Каменском районе 18 и 19 июля.

Объявлен прием заявок на участие в пензенском «Дне поля». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Ожидается, что в первую очередь событие привлечет внимание специалистов АПК.

Как сообщает пресс-служба регионального Минсельхоза, для них будет организована выставка сельхозтехники. Свою продукцию представят заводы-изготовители и дилеры. Предусмотрены демонстрационные показы.

Также запланирована презентация семенного материала, средств защиты растений и минеральных удобрений.

На широкий круг гостей будет рассчитана культурно-развлекательная программа «Дня поля». Пройдут дегустации, состоятся конкурсы и ярмарка продукции местных сельхозпроизводителей.

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