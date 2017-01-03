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Дело возбуждено по факту кражи имущества на 70 тыс. рублей со склада в Пензе

10:57 | 03.01.2017 | Криминал

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Пенза, 3 января 2017. PenzaNews. Уголовное дело возбуждено по факту кражи электроинструментов, навигатора и видеорегистратора со склада, расположенного на улице Ульяновской в Пензе.

Дело возбуждено по факту кражи имущества на 70 тыс. рублей со склада в Пензе

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области, стоимость похищенного оценивается почти в 70 тыс. рублей.

«Сотрудники уголовного розыска в ходе оперативных мероприятий установили причастность к совершению преступления 27-летнего жителя Бессоновского района, ранее привлекавшегося к уголовной ответственности. Он был задержан, опрошен и признался в содеянном. Подозреваемый пояснил, что похищенное имущество продал на территории Бессоновского района, а деньги потратил на личные нужды», — сказали в полиции.

В ведомстве отметили, что злоумышленнику грозит до 5 лет лишения свободы.

«В отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», — уточнили в пресс-службе.
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