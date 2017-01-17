В Никольске избивший до смерти собутыльника доской мужчина проведет в колонии 8 лет Криминал

Никольск, 17 января 2017. PenzaNews. Наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима назначено мужчине, который избил до смерти собутыльника в доме на улице Евлейка в Никольске Пензенской области.

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«В апреле 2016 года мужчина совместно с другими лицами употребляли спиртное в доме потерпевшего. В ходе возникшей ссоры он нанес хозяину 17 ударов руками, ногами и деревянной доской по различным частям тела», — сообщил ИА «PenzaNews» официальный представитель Никольского районного суда.

Он уточнил, что от полученных телесных повреждений владелец дома скончался на месте происшествия.

«Также осужденный руками, ногами и деревянной доской нанес еще одному знакомому не менее 14 ударов, в результате чего причинил последнему вред здоровью средней тяжести, вызвавший длительное расстройство здоровья», — добавил собеседник агентства.