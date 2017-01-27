В Никольске задержан подозреваемый в убийстве молодого человека Криминал

Никольск, 27 января 2017. PenzaNews. 34-летний мужчина задержан по подозрению в убийстве 28-летнего знакомого в Никольске Пензенской области.

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Как сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя следственного управления СКР по региону Людмила Фомина, сигнал об обнаружении в одной из квартир дома тела с колото-резаным ранением груди поступил в полицию в среду, 25 января.

«По предварительным данным, в вечернее время компания мужчин распивала спиртные напитки. В ходе застолья между одним из гостей и его 34-летним знакомым возникла ссора, в ходе которой подозреваемый схватил со стола нож и нанес потерпевшему один удар в область груди. От полученных телесных повреждений он скончался на месте происшествия», — сказала собеседница агентства.

Она отметила, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство».

«Следователями проведен осмотр места происшествия, установлены и допрошены свидетели преступления, проведена проверка показаний. В ближайшее время будет решен вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения и предъявлении обвинения. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, назначены судебно-медицинские экспертизы», — добавила Людмила Фомина.