В Пензе отец и дочь подозреваются в сбыте марихуаны Криминал

Пенза, 10 февраля 2017. PenzaNews. 28-летняя жительница Пензы и ее отец подозреваются в сбыте марихуаны.

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«Женщину задержали при попытке сбыта марихуаны. Было установлено, что наркотики она получила от своего отца. Он также был задержан», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В ведомстве уточнили, что по месту жительства мужчины, а также в гараже было изъято более 3,5 кг марихуаны, расфасованной в различные емкости.

«Подозреваемый пояснил, что вырастил сырье для изготовления наркотического средства в одном из районов области и затем привез в Пензу для дальнейшего сбыта, который осуществлял через дочь», — добавили в полиции.

В управлении отметили, что по данному факту возбуждено уголовное дело.

«Подозреваемым избрана мера пресечения — подписка о невыезде», — резюмировали в пресс-службе.