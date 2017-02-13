Пенсионер из Лопатино осужден условно за незаконную рубку сосен на 750 тыс. рублей Криминал

Мокшан, 13 февраля 2017. PenzaNews. Наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком на два года назначено 60-летнему жителю села Лопатино Мокшанского района Пензенской области, который судом признан виновным в незаконной рубке лесных насаждений в особо крупном размере.

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«В июне 2016 года мужчиной был заключен договор подряда с ООО «Мокшанское лесное хозяйство», который давал ему право на осуществление выборочной санитарной рубки 35 кубометров лесных насаждений. Однако при заготовке древесины в июле–августе он умышленно вышел за пределы отведенной ему делянки и незаконно спилил 89 сосен общей массой 81 кубометр, чем причинил Российской Федерации ущерб на сумму более 750 тысяч рублей», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она уточнила, что гражданский иск лесничества о возмещении причиненного лесному фонду ущерба передан на рассмотрение в порядке гражданского судопроизводства.

«Приговор в законную силу не вступил», — добавила собеседница агентства.