В Пензе водитель «ВАЗа» и его спутница подозреваются в краже четырех колес Криминал

Пенза, 15 февраля 2017. PenzaNews. 24-летний житель Лунинского района, управлявший автомобилем «ВАЗ-2112», который не смог объяснить полицейским, откуда в его багажнике взялись четыре колеса на литых дисках, подозревается в краже, совершенной вместе с приятельницей.

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«На 624 км федеральной трассы М5 «Урал» в ночное время сотрудники ДПС остановили автомобиль. В салоне машины также находилась 20-летняя девушка. В ходе осмотра транспортного средства полицейские обнаружили в багажнике четыре колеса. Для дальнейшего разбирательства молодые люди были доставлены в отдел полиции», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В ведомстве уточнили, что найденные колеса были похищены с автомобиля «ВАЗ-2109» в микрорайоне Заря, владелец которого позже заявил об этом в полицию.

«Подозреваемые признались в содеянном. Молодой человек пояснил, что похищенные колеса он собирался установить на свою машину», — добавили в полиции.

В управлении отметили, что колеса были направлены на товароведческую экспертизу.

«По факту кражи, совершенной группой лиц с причинением значительного ущерба, возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет», — резюмировали в пресс-службе.