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В Пензе зафиксирован факт мошенничества с картой «Тинькофф»

12:31 | 24.02.2017 | Криминал

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Пенза, 24 февраля 2017. PenzaNews. Полиция Пензы начала проверку по факту мошенничества с картой «Тинькофф Банка».

В Пензе зафиксирован факт мошенничества с картой «Тинькофф»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«В отдел полиции №4 управления МВД России по городу обратилась с заявлением 56-летняя гражданка. Она пояснила, что на ее сотовый телефон позвонила 39-летняя подруга, которая сказала, что разместила на сайте Avito.ru объявление о продаже дубленки и сейчас собеседнице перезвонит покупатель, которому для перечисления денег за товар необходима карта банка «Тинькофф». Вскоре с женщиной связался неизвестный, который сообщил, что необходимо продиктовать номер карты и коды, которые поступят в SMS», — прокомментировали ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В ведомстве добавили, что женщина выполнила инструкции злоумышленника, после чего обнаружила списание с карты 28 тыс. рублей.

«Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления», — сказали в пресс-службе.
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