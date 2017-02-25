Избивший знакомого бейсбольной битой житель Сердобска заплатит 22 тыс. рублей Криминал

Сердобск, 25 февраля 2017. PenzaNews. 27-летний житель Сердобска Пензенской области выплатит знакомому, которого избил бейсбольной битой, 22 тыс. рублей.

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«В октябре 2016 года между двумя мужчинами на почве неприязненных отношений возник конфликт, в результате которого молодой человек избил своего оппонента бейсбольной битой. Он нанес четыре удара по голове и несколько по различным частям тела», — сообщил ИА «PenzaNews» официальный представитель Сердобского городского суда.

Он уточнил, что своими действиями мужчина причинил знакомому легкий вред здоровью.

«За данное преступление мировым судьей Сердобского района мужчине уже был вынесен приговор. Его признали виновным в совершении преступления предусмотренного ч. 2 ст. 115 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью» и назначили наказание в виде обязательных работ сроком на 300 часов», — добавил собеседник агентства.