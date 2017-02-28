В Пензе полиция ищет лжесоцработницу, подозреваемую в краже денег у пенсионеров Криминал

Пенза, 28 февраля 2017. PenzaNews. Сотрудники полиции устанавливают личность женщины, которая под видом социального работника проникла в квартиру к пожилой паре на улице Ленина в Пензе, откуда похитила 21 тыс. рублей.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по региону, женщина славянской внешности совершила преступление днем, отвлекая внимание 84-летней пенсионерки.

«По факту кражи возбуждено уголовное дело», — отметили в ведомстве.

В полиции назвали приметы преступницы: на вид ей 30–35 лет, рост 165–170 см, плотного телосложения, была одета в темную шапку, темно-серую куртку, на ногах были короткие сапоги, при себе имела черную сумку-портфель.