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В Пензе полиция ищет лжесоцработницу, подозреваемую в краже денег у пенсионеров

10:28 | 28.02.2017 | Криминал

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Пенза, 28 февраля 2017. PenzaNews. Сотрудники полиции устанавливают личность женщины, которая под видом социального работника проникла в квартиру к пожилой паре на улице Ленина в Пензе, откуда похитила 21 тыс. рублей.

В Пензе полиция ищет лжесоцработницу, подозреваемую в краже денег у пенсионеров

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по региону, женщина славянской внешности совершила преступление днем, отвлекая внимание 84-летней пенсионерки.

«По факту кражи возбуждено уголовное дело», — отметили в ведомстве.

В полиции назвали приметы преступницы: на вид ей 30–35 лет, рост 165–170 см, плотного телосложения, была одета в темную шапку, темно-серую куртку, на ногах были короткие сапоги, при себе имела черную сумку-портфель.
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