В Кузнецке мужчина получил условный срок за кражу денег, зубного моста и куска цепочки Криминал

Кузнецк, 7 марта 2017. PenzaNews. Наказание в виде 2 лет лишения свободы условно назначено мужчине 1986 года рождения, совершившему кражу имущества из дома в Кузнецке Пензенской области.

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«В октябре 2015 года мужчина пришел к одному из домов Кузнецка и перелез через забор. Обнаруженным на месте металлическим предметом он открыл створки окна и незаконно проник в жилище, откуда забрал найденные ценные вещи, положив их в карман кофты», — сообщил ИА «PenzaNews» официальный представитель Кузнецкого районного суда.

Он уточнил, что добычей злоумышленника стали 8 тыс. рублей, фрагмент цепочки из серебра и меди, кулон и зубной мост из драгоценного сплава.

«Всего мужчина украл имущество на сумму 15 тыс. 485 рублей, после чего, скрывшись с места совершения преступления, распорядился им по своему усмотрению», — пояснил собеседник агентства.

Представитель суда отметил, что злоумышленник добровольно возместил причиненный ущерб и извинился перед потерпевшей.

«Приговор вступил в законную силу», — добавил он.