10:38:09 Вторник, 7 марта
НКО в Пензе Осторожно: мошенники Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы
ФОТОРЕПОРТАЖ Оперативное совещание в правительстве региона. Пенза, 6 марта 2017 г.

В Кузнецке мужчина получил условный срок за кражу денег, зубного моста и куска цепочки

10:23 | 07.03.2017 | Криминал

Печать

Кузнецк, 7 марта 2017. PenzaNews. Наказание в виде 2 лет лишения свободы условно назначено мужчине 1986 года рождения, совершившему кражу имущества из дома в Кузнецке Пензенской области.

В Кузнецке мужчина получил условный срок за кражу денег, зубного моста и куска цепочки

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«В октябре 2015 года мужчина пришел к одному из домов Кузнецка и перелез через забор. Обнаруженным на месте металлическим предметом он открыл створки окна и незаконно проник в жилище, откуда забрал найденные ценные вещи, положив их в карман кофты», — сообщил ИА «PenzaNews» официальный представитель Кузнецкого районного суда.

Он уточнил, что добычей злоумышленника стали 8 тыс. рублей, фрагмент цепочки из серебра и меди, кулон и зубной мост из драгоценного сплава.

«Всего мужчина украл имущество на сумму 15 тыс. 485 рублей, после чего, скрывшись с места совершения преступления, распорядился им по своему усмотрению», — пояснил собеседник агентства.

Представитель суда отметил, что злоумышленник добровольно возместил причиненный ущерб и извинился перед потерпевшей.

«Приговор вступил в законную силу», — добавил он.
Актуальное
Читайте также
Пензенский «Дизель» начал подготовку к новому сезону Главному тренеру пензенской федерации айкидо объявлена благодарность министра спорта РФ
Губернатор предложил приглашать студентов из других городов работать ветеринарами в Пензе Грабитель разбил витрину в торговом центре в Пензе и забрал мобильный телефон
Мэр Пензы потребовал ремонтировать дороги по гарантии без выходных В Бессоновке мужчина подозревается в убийстве собутыльника
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7 (8412) 999-103, 999-102, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

Об агентстве Реклама