Обвиняемый в незаконной организации азартных игр житель Заречного предстанет перед судом Криминал

Заречный, 29 марта 2017. PenzaNews. Уголовное дело в отношении 20-летнего жителя Заречного Пензенской области, который обвиняется в незаконной организации и проведении азартных игр, передано в суд для рассмотрения по существу.

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«По данным следствия, в ноябре 2016 года обвиняемый с целью получения дохода разместил в двух магазинах Заречного по одному игровому автомату с денежным выигрышем и проводил азартные игры. Сотрудниками следственного отдела незаконная игровая деятельность была пресечена, а оборудование изъято и направлено на судебную компьютерно-техническую экспертизу», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя следственного управления СКР по Пензенской области по связям со СМИ Людмила Фомина.

Она уточнила, что в рамках расследования уголовного дела обвиняемый полностью признал свою вину.