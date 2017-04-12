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В Мордовии задержаны подозреваемые в краже металлического уголка в Иссинском районе

08:53 | 12.04.2017 | Криминал

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Пенза, 12 апреля 2017. PenzaNews. 36-летний и 34-летний жители Саранска, которые подозревается в краже 60 метров металлического уголка с фермы в селе Старый Трехсвятск Иссинского района Пензенской области, задержаны на территории Инсарского района Мордовии.

В Мордовии задержаны подозреваемые в краже металлического уголка в Иссинском районе

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области, после того, как информация о краже поступила в полицию, на место происшествия была направлена следственная группа, а сведения о розыске подозреваемых переданы в соседние районы.

«Через два часа сотрудники ГИБДД МО МВД России «Ковылкинский» МВД по Республике Мордовия задержали грузовой автомобиль под управлением мужчины, в котором также находился гражданин, привлекавшийся к уголовной ответственности. Они признались в краже», — добавили в ведомстве.

В полиции отметили, что по данному факту проводится проверка.
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