В Кузнецке задержан мужчина, напавший на офис микрофинансирования после отказа в займе Криминал

Кузнецк, 28 мая 2017. PenzaNews. Мужчина, освободившийся из мест лишения свободы в начале 2017 года, которому в мае дважды отказали в займе как неблагополучному клиенту, совершил разбойное нападение на офис микрофинансовой организации на улице Белинского в Кузнецке Пензенской области. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

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«По словам сотрудницы, около 16.00 в помещение офиса зашел неизвестный. Под угрозой предмета, похожего на нож, он потребовал от девушки выдать ему все имеющиеся деньги. Взяв из кассы около 7 тыс. рублей, злоумышленник скрылся с места происшествия», — пояснили в ведомстве.

В полиции добавили, что его личность была установлена в течение двух часов — нападавшим оказался 23-летний житель Кузнецка.

«Его задержали в тот момент, когда он выходил из дома родственников. Подозреваемый признался в содеянном», — уточнили в пресс-службе.

В УМВД отметили, что, как пояснил сам молодой человек, в качестве оружия он использовал пилку по металлу, которую приставил к горлу девушки, а на преступление он решился, так как срочно должен был вернуть долг третьим лицам.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ «Разбой». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. В отношении злоумышленника судом избрана мера пресечения — заключение под стражу», — сказали в пресс-службе.