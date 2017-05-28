20:03:04 Воскресенье, 28 мая
НКО в Пензе Осторожно: мошенники Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы

В Кузнецке задержан мужчина, напавший на офис микрофинансирования после отказа в займе

09:45 | 28.05.2017 | Криминал

Печать

Кузнецк, 28 мая 2017. PenzaNews. Мужчина, освободившийся из мест лишения свободы в начале 2017 года, которому в мае дважды отказали в займе как неблагополучному клиенту, совершил разбойное нападение на офис микрофинансовой организации на улице Белинского в Кузнецке Пензенской области. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

В Кузнецке задержан мужчина, напавший на офис микрофинансирования после отказа в займе

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«По словам сотрудницы, около 16.00 в помещение офиса зашел неизвестный. Под угрозой предмета, похожего на нож, он потребовал от девушки выдать ему все имеющиеся деньги. Взяв из кассы около 7 тыс. рублей, злоумышленник скрылся с места происшествия», — пояснили в ведомстве.

В полиции добавили, что его личность была установлена в течение двух часов — нападавшим оказался 23-летний житель Кузнецка.

«Его задержали в тот момент, когда он выходил из дома родственников. Подозреваемый признался в содеянном», — уточнили в пресс-службе.

В УМВД отметили, что, как пояснил сам молодой человек, в качестве оружия он использовал пилку по металлу, которую приставил к горлу девушки, а на преступление он решился, так как срочно должен был вернуть долг третьим лицам.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ «Разбой». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. В отношении злоумышленника судом избрана мера пресечения — заключение под стражу», — сказали в пресс-службе.
Актуальное
Читайте также
В Городищенском районе вскрыты нарушения бюджетного законодательства В Пензе пройдет выставка картин династии Макаровых
Пензенские выпускники 29 мая приступят к сдаче экзаменов в рамках основного этапа ЕГЭ Первые лица Пензы и области проголосовали на праймериз «Единой России»
В центральном парке Пензы пройдет акция против курения Мэр Пензы поздравил пограничников с профессиональным праздником
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7 (8412) 999-103, 999-102, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

Об агентстве Реклама