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Завкафедрой «Клиническая морфология и судебная медицина» ПГУ осужден за взятку

08:34 | 29.06.2017 | Криминал

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Пенза, 29 июня 2017. PenzaNews. Наказание в виде штрафа в размере 6 млн. рублей назначено заведующему кафедрой «Клиническая морфология и судебная медицина с курсом онкологии» Пензенского государственного университета Алексею Купрюшину, который признан судом виновным в получении взятки.

Завкафедрой «Клиническая морфология и судебная медицина» ПГУ осужден за взятку

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«В рабочее время студентка ПГУ обратилась к завкафедрой, преподающему дисциплину «Патологическая анатомия головы и шеи», от себя и в интересах других студентов с просьбой о принятии и постановке зачета и экзамена без фактической проверки знаний, а также о непосещении занятий. Преподаватель потребовал от посредника передать ему незаконное денежное вознаграждение из расчета 3,5 тыс. рублей и 6 тыс. рублей с каждого студента за постановку им зачета и экзамена без фактической проверки знаний и непосещение занятий», — сообщил ИА «PenzaNews» официальный представитель Первомайского районного суда.

Он уточнил, что после получения денежных средств преподаватель собственноручно заполнял ведомости и зачетные книжки о сдаче зачета и экзамена без фактического проведения.

«В ходе своей преступной деятельности он получил 190 тыс. рублей», — отметил собеседник агентства.

По его словам, осужденный лишен права заниматься преподавательской деятельностью в высших и средних специальных учебных заведениях в течение 5 лет.

«Приговор не вступил в законную силу», — подчеркнул представитель суда.
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