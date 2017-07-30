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Полумиллионный штраф грозит браконьеру, спилившему дубы для продажи за 1 тыс. рублей

12:49 | 30.07.2017 | Криминал

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Пенза, 30 июля 2017. PenzaNews. Штраф в размере до 500 тыс. рублей грозит мужчине, который подозревается в незаконной рубке двух крепких дубов в Ахунско-Ленинском лесничестве неподалеку от села Соловцовка Пензенской области с целью их продажи знакомому за 1 тыс. рублей. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД РФ.

Полумиллионный штраф грозит браконьеру, спилившему дубы для продажи за 1 тыс. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Ущерб, причиненный действиями браконьера, превысил 40 тыс. рублей», — уточнили в ведомстве.

В пресс-службе пояснили, что полицейские вычислили злоумышленника по отпечаткам лошадиных копыт на земле и следам телеги.

«Они установили причастность к совершению преступления жителя села Соловцовка 1966 года рождения. Во дворе его дома стражи порядка обнаружили и лошадь, и телегу, а также спилы деревьев и другие доказательства совершения противоправного деяния. Подозреваемый был опрошен и признался в содеянном», — сказали в УМВД.

В ведомстве добавили, что по факту незаконной рубки лесных насаждений возбуждено уголовное дело.
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