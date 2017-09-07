В Земетчинском районе женщина получила условный срок за кражу со взломом Криминал

Пенза, 7 сентября 2017. PenzaNews. Наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года назначено женщине за кражу более 100 тыс. рублей в Земетчинском районе Пензенской области.

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Как сообщил ИА «PenzaNews» официальный представитель районного суда, злоумышленница совершила преступление утром 4 июля 2017 года.

«Принесенным с собой гвоздодером женщина вырвала пробой с замком на входной двери и проникла в дом. В комнате из-под матраса на кровати она похитила деньги в сумме 104 тыс. рублей, которые были завернуты в два носовых платка. С похищенным женщина скрылась», — пояснил собеседник агентства.

По его словам, в ходе предварительного следствия у нее было изъято более 50 тыс. рублей.

«До рассмотрения дела судом женщина возместила потерпевшей ущерб в размере 20 тыс. рублей. С учетом выплаченной суммы удовлетворен гражданский иск на сумму 32 тыс. рублей», — добавил представитель суда.

Он уточнил, что приговор в законную силу не вступил.