В Пензе завершено расследование уголовного дела о заложницах в сауне Криминал

Пенза, 4 декабря 2017. PenzaNews. Расследование уголовного дела о незаконном лишении свободы двух девушек в сауне на улице Бакунина в Пензе завершено. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя следственного управления СКР по Пензенской области по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

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«По данным следствия, 6 октября обвиняемый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, находился в здании сауны на улице Бакунина. В ходе словесной ссоры, произошедшей с администратором, зная, что в здании находится еще одна работница бани, он решил совершить незаконное лишение их свободы. Мужчина закрыл здание сауны изнутри на запорное устройство, после чего достал сигнальный пистолет и охолощенный автомат и направил их в сторону девушек 1991 и 1999 годов рождения, а также высказал в их адрес запрет покидать помещение бани без его разрешения», — пояснила собеседница агентства.

По ее словам, он надел на девушек наручники, сковав их между собой.

«Кроме того, он демонстрировал им сувенирный штык-нож и макет ручной гранаты. Девушки были незаконно лишены свободы и возможности передвижения вплоть до момента освобождения сотрудниками специального отряда быстрого реагирования управления Росгвардии по Пензенской области», — добавила Татьяна Махницкая.

Она уточнила, что в ходе следствия мужчине было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «г», «ж» ч. 2 ст. 127 УК РФ «Незаконное лишение свободы».

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«Вину в совершении инкриминируемого деяния он признал полностью. Решением суда удовлетворено ходатайство следователя об избрании злоумышленнику меры пресечения в виде заключения под стражу», — отметила собеседница агентства.

По ее словам, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 6 октября, в саунно-гостиничном комплексе «Галеон», расположенном по адресу: Пенза, улица Бакунина, 2Б, произошел захват заложниц.

Переговоры со злоумышленником результата не дали, в связи с чем бойцы СОБРа провели штурм здания.

Заложники были освобождены, а мужчина, угрожавший им оружием, задержан. Никто не пострадал.