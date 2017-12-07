Главный бухгалтер сосновоборского детсада подозревается в хищении бюджетных средств Криминал

Пенза, 7 декабря 2017. PenzaNews. Главный бухгалтер одного из детских садов Сосновоборского района Пензенской области подозревается в хищении денежных средств учреждения.

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«Установлено, что в период с 2014 года по октябрь 2017 года при направлении в банк платежных документов на перечисление денежных средств главный бухгалтер вносила завышенные суммы о размере собственной зарплаты. Ущерб образовательному учреждению превысил 800 тыс. рублей», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она пояснила, что уголовное дело по ч. 3 ст. 159 «Мошенничество» было возбуждено по материалам прокурорской проверки.

«Расследование уголовного дела коррупционного характера находится на контроле прокурора района», — отметила собеседница агентства.