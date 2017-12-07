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Главный бухгалтер сосновоборского детсада подозревается в хищении бюджетных средств

13:39 | 07.12.2017 | Криминал

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Пенза, 7 декабря 2017. PenzaNews. Главный бухгалтер одного из детских садов Сосновоборского района Пензенской области подозревается в хищении денежных средств учреждения.

Главный бухгалтер сосновоборского детсада подозревается в хищении бюджетных средств. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Установлено, что в период с 2014 года по октябрь 2017 года при направлении в банк платежных документов на перечисление денежных средств главный бухгалтер вносила завышенные суммы о размере собственной зарплаты. Ущерб образовательному учреждению превысил 800 тыс. рублей», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она пояснила, что уголовное дело по ч. 3 ст. 159 «Мошенничество» было возбуждено по материалам прокурорской проверки.

«Расследование уголовного дела коррупционного характера находится на контроле прокурора района», — отметила собеседница агентства.
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