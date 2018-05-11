В Пензе на 16 мая назначено судебное заседание по делу Тюрина и Рябышева Криминал

Пенза, 11 мая 2018. PenzaNews. Первое судебное заседание по уголовному делу в отношении бывшего зампреда пензенской гордумы, депутата от округа №23 Георгия Тюрина, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере и воспрепятствовании предпринимательской деятельности, а также адвоката Андрея Рябышева, которому вменяется посредничество во взяточничестве, назначено на предстоящую среду, 16 мая. Об этом ИА «PenzaNews» сообщил пресс-секретарь Первомайского районного суда Пензы Сергей Маслов.

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Он добавил, что накануне состоялось предварительное заседание, в ходе которого обсуждались общие вопросы, предусмотренные Уголовно-процессуальным кодексом РФ.

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Согласно сведениям, размещенным на сайте суда, дело рассматривает судья Сергей Погодин.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», бывший зампред пензенской гордумы Георгий Тюрин находится под стражей с мая 2017 года. Суд неоднократно продлевал ему меру пресечения, последний раз — до 25 октября 2018 года.

Адвокат Андрей Рябышев в ноябре 2017 года был помещен под домашний арест.

Расследование уголовного дела в отношении Георгия Тюрина и Андрея Рябышева было завершено в апреле 2018-го.