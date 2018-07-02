В Пензе бывший инспектор ДПС получил 3 года колонии за взятку Криминал

Пенза, 2 июля 2018. PenzaNews. Бывший инспектор дорожно-патрульной службы приговорен в Пензе к наказанию в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 1 млн. рублей за взятку в 50 тыс. рублей.

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«Утром 15 апреля 2018 года инспектор находился на службе. На пересечении улицы Коннозаводской и дороги, ведущей в сторону Заречного, он остановил автомобиль, за рулем которого находился мужчина с признаками алкогольного обвинения. Сотрудник ДПС потребовал взятку в 50 тыс. рублей за то, что не будет составлять протокол об административном правонарушении. У водителя таких денег с собой не было, поэтому они договорились встретиться позже. Инспектор забрал у автомобилиста водительское удостоверение и свидетельство о регистрации транспортного средства, обещав их возвратить после получения вознаграждения», — сообщил ИА «PenzaNews» официальный представитель Октябрьского районного суда Пензы.

По его словам, на следующий день в момент встречи у торгового центра «Лента» на проспекте Строителей и передачи всей суммы водитель уже действовал в рамках проводимых сотрудниками полиции оперативно-разыскных мероприятий.

«Подсудимый вину в совершении преступления не признал, указав, что в ходе несения службы утром 15 апреля им был остановлен автомобиль, в котором водитель в военной форме вел себя взволнованно. Он попросил у него документы, а также провел беседу около автомобиля. С водителем они познакомились, разговорились по работе, последний дал ему свой телефон, после чего автомобилист уехал, а он позже обнаружил в своем кармане забытые документы. На следующий день он сам позвонил военному и договорился с ним об их возврате около магазина «Лента». При встрече он сразу отдал документы, а протянутые новым знакомым в сложенном виде купюры принял за скромную благодарность по возврату пропажи и положил их в карман. По дороге домой его стали догонять незнакомые мужчины. Он испугался, стал убегать, выронил переданные денежные средства. При этом, по его мнению, к нему было применено необоснованное насилие», — добавил собеседник агентства.

Он уточнил, что суд посчитал вину инспектора в совершении преступления полностью доказанной, расценив его доводы как способ защиты.