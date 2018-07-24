Жителю Башмаковского района вынесен приговор за кражу, покушение на убийство и угрозу Криминал

Пенза, 24 июля 2018. PenzaNews. 45-летний житель Башмаковского района Пензенской области приговорен к 7 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима за кражу и покушение на убийство.

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«В судебном заседании установлено, что вечером 12 января 2018 года он из ревности угрожал своей сожительнице убить ее ножом. Неожиданный приход гостя прервал его преступные намерения. Женщина обратилась в полицию. С отцом и сотрудниками ведомства вечером того же дня она пришла разбираться к злоумышленнику», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

По ее словам, на следующее утро нетрезвый мужчина со своим знакомым пришел к отцу сожительницы и избил его руками, ногами и деревянным табуретом за то, что тот накануне привел в его дом полицию.

«Затем житель Башмаковского района попытался задушить владельца дома бельевой веревкой. На потерявшего сознание мужчину злоумышленник положил целлофановый пакет с подожженным полотенцем внутри, открыл конфорки газовой плиты и ушел из дома. Убийство не было доведено до конца благодаря действиям свидетеля, вернувшегося в дом спасти потерпевшего», — добавила собеседница агентства.

Светлана Артамонова уточнила, что в ходе расследования уголовного дела ранее судимый за убийство мужчина признался в совершенной в 2016 году краже девяти кассет с бритвенными станками на сумму более 5 тыс. рублей из магазина «Пятерочка».

«Судом частично удовлетворен иск потерпевшего о компенсации морального вреда в сумме 100 тыс. рублей и требования владельца магазина о взыскании материального ущерба. Приговор в законную силу не вступил», — пояснила она.