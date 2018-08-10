EN
20:00:02 Пятница, 10 августа
Дольщики НКО в Пензе Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензе суд 13 августа рассмотрит вопрос о мере пресечения в отношении Ирины Ширшиной

11:35 | 10.08.2018 | Криминал

Печать

Пенза, 10 августа 2018. PenzaNews. Вопрос, касающийся дальнейшего применения меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении вице-мэра Пензы Ирины Ширшиной, будет рассмотрен в ходе судебного заседания, которое состоится в предстоящий понедельник, 13 августа.

В Пензе суд 13 августа рассмотрит вопрос о мере пресечения в отношении Ирины Ширшиной. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации пресс-службы Ленинского районного суда города, оно состоится в рамках уголовного дела, по которому в качестве обвиняемых проходят бывший вице-губернатор Пензенской области Валерий Савин и заместитель директора МУП «ОГСАГиТИ» Татьяна Титкова.

Читайте также

Дело в отношении бывшего вице-губернатора области и заммэра Пензы поступило в суд

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», уголовное дело в отношении Валерия Савина, Ирины Ширшиной и Татьяны Титковой поступило в Ленинский районный суд Пензы в начале текущей недели. 7 августа материалы были переданы судье Наталье Марчук.

Бывший вице-губернатор Валерий Савин обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

Вице-мэру Пензы по земельным и градостроительным вопросам Ирине Ширшиной вменяется мошенничество (ч. 3 ст. 159 УК РФ) и покушение на мошенничество (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ ), а также злоупотребление должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ) и их превышение (ч. 1 ст. 286 УК РФ).

Замдиректора МУП «ОГСАГиТИ» Татьяну Титкову будут судить по обвинению в совершении мошенничества (ч. 3 ст. 159 УК РФ) и покушения на мошенничество (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Загрузка...
Читайте также
Приехавшего из Ингушетии молодого человека будут судить в Пензе за оправдание экстремизма Захаров и Кузнецов выиграли «золото» ЧЕ в синхронных прыжках с 3-метрового трамплина
Иван Белозерцев предложил запустить программу сохранения старой архитектуры Рыбака заподозрили в причастности к гибели ребенка на пруду в Пензенской области
Работники АО «Транснефть – Дружба» заняли призовые места в финале конкурса профмастерства Образован государственный природный заказник «Вадинский»
Все новости
Актуальное

2007–2018 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама