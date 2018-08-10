В Пензе суд 13 августа рассмотрит вопрос о мере пресечения в отношении Ирины Ширшиной Криминал

Пенза, 10 августа 2018. PenzaNews. Вопрос, касающийся дальнейшего применения меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении вице-мэра Пензы Ирины Ширшиной, будет рассмотрен в ходе судебного заседания, которое состоится в предстоящий понедельник, 13 августа.

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По информации пресс-службы Ленинского районного суда города, оно состоится в рамках уголовного дела, по которому в качестве обвиняемых проходят бывший вице-губернатор Пензенской области Валерий Савин и заместитель директора МУП «ОГСАГиТИ» Татьяна Титкова.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», уголовное дело в отношении Валерия Савина, Ирины Ширшиной и Татьяны Титковой поступило в Ленинский районный суд Пензы в начале текущей недели. 7 августа материалы были переданы судье Наталье Марчук.

Бывший вице-губернатор Валерий Савин обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

Вице-мэру Пензы по земельным и градостроительным вопросам Ирине Ширшиной вменяется мошенничество (ч. 3 ст. 159 УК РФ) и покушение на мошенничество (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ ), а также злоупотребление должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ) и их превышение (ч. 1 ст. 286 УК РФ).

Замдиректора МУП «ОГСАГиТИ» Татьяну Титкову будут судить по обвинению в совершении мошенничества (ч. 3 ст. 159 УК РФ) и покушения на мошенничество (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ).