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Под Пензой будут судить мужчину и его несовершеннолетнюю супругу

14:29 | 05.03.2019 | Криминал

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Пенза, 5 марта 2019. PenzaNews. Житель Колышлейского района Пензенской области 1996 года рождения и его несовершеннолетняя супруга предстанут перед судом.

Под Пензой будут судить мужчину и его несовершеннолетнюю супругу. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, в начале сентября 2018 года 22-летний молодой человек на автомашине «ВАЗ-2110» подъехал к дому на улице Луговой в деревне Михайловка Пензенского района. Убедившись, что за его действиями никто не наблюдает, он проник на территорию домовладения, где из сарая похитил газовый баллон и металлические прутья. С похищенным обвиняемый скрылся с места происшествия, причинив потерпевшему ущерб на сумму около 1,5 тыс. рублей», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя следственного управления СКР по региону по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

Она добавила, что 9 сентября мужчина договорился с 16-летней подругой о новой краже.

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«Подойдя к дому потерпевшего, расположенному на улице Луговой, молодой человек с помощью гвоздодера сломал металлический замок. В это время несовершеннолетняя наблюдала за окружающей обстановкой, чтобы их противоправные действия никто не заметил. После этого они вдвоем незаконно проникли в жилище, где обнаружили и приготовили для дальнейшего хищения музыкальный центр, несколько бутылок алкоголя, микроволновую печь, радиатор, предметы посуды, электроплитку, сетевые фильтры, вентилятор и настольную индукционную плитку на общую сумму более 9,5 тыс. рублей», — сказала собеседница агентства.

Татьяна Махницкая пояснила, что завершить задуманное злоумышленники не смогли, поскольку их застали соседи потерпевшего.

«В ходе предварительного следствия обвиняемые вступили в брак», — отметила представитель следственного управления.

По ее словам, в настоящее время решается вопрос о постановке несовершеннолетней на учет в подразделение органов внутренних дел.

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