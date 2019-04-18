В Пензе отменен оправдательный приговор, вынесенный на основании вердикта присяжных Криминал

Пенза, 18 апреля 2019. PenzaNews. Судебная коллегия по уголовным делам Пензенского областного суда отменила оправдательный приговор мужчине, обвинявшемуся в смерти племянника, который был вынесен на основании вердикта присяжных заседателей.

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«Органами предварительного расследования мужчина обвинялся в том, что он 2 июня 2018 года в селе Рождествено-Тезиково Наровчатского района в результате ссоры нанес удар ножом в живот своему племяннику. Молодой человек смог выйти из дома, однако вскоре скончался на улице от полученной раны», — сообщил ИА «PenzaNews» официальный представитель Наровчатского районного суда.

По его словам, коллегия присяжных заседателей сочла доказанным то, что деяние имело место, однако посчитала подсудимого непричастным к совершению преступления.

«26 декабря 2018 года на основании оправдательного вердикта присяжных заседателей Наровчатским районным судом был вынесен оправдательный приговор в отношении мужчины. Государственный обвинитель и потерпевшая обжаловали его приговор в апелляционной инстанции», — пояснил представитель суда.

Он уточнил, что после рассмотрения в апелляционной инстанции дело направлено на новое разбирательство.

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«Основанием для отмены приговора послужили допущенные стороной защиты при рассмотрении уголовного дела нарушения уголовно-процессуального законодательства, так как защитником и подсудимым неоднократно выяснялись вопросы, не входящие в компетенцию присяжных заседателей», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в ходе судебного заседания сторона защиты в присутствии присяжных неоднократно ставила под сомнение компетентность и добросовестность органов предварительного расследования, законность получения доказательств по делу, фактически исследовала данные о личности подсудимого, а также доводила до присутствующих негативную информацию про погибшего и его мать.

«Судебное заседание по рассмотрению уголовного дела в отношении мужчины назначено на 25 апреля также с участием присяжных заседателей», — сказал представитель суда.