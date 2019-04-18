EN
15:39:57 Четверг, 18 апреля
Дольщики НКО в Пензе Возвращение к родным берегам Ремонт дорог ДТП в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензе отменен оправдательный приговор, вынесенный на основании вердикта присяжных

10:41 | 18.04.2019 | Криминал

Печать

Пенза, 18 апреля 2019. PenzaNews. Судебная коллегия по уголовным делам Пензенского областного суда отменила оправдательный приговор мужчине, обвинявшемуся в смерти племянника, который был вынесен на основании вердикта присяжных заседателей.

В Пензе отменен оправдательный приговор, вынесенный на основании вердикта присяжных. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Органами предварительного расследования мужчина обвинялся в том, что он 2 июня 2018 года в селе Рождествено-Тезиково Наровчатского района в результате ссоры нанес удар ножом в живот своему племяннику. Молодой человек смог выйти из дома, однако вскоре скончался на улице от полученной раны», — сообщил ИА «PenzaNews» официальный представитель Наровчатского районного суда.

По его словам, коллегия присяжных заседателей сочла доказанным то, что деяние имело место, однако посчитала подсудимого непричастным к совершению преступления.

«26 декабря 2018 года на основании оправдательного вердикта присяжных заседателей Наровчатским районным судом был вынесен оправдательный приговор в отношении мужчины. Государственный обвинитель и потерпевшая обжаловали его приговор в апелляционной инстанции», — пояснил представитель суда.

Он уточнил, что после рассмотрения в апелляционной инстанции дело направлено на новое разбирательство.

Читайте также

В Наровчате присяжные оправдали мужчину, обвинявшегося в смерти племянника

«Основанием для отмены приговора послужили допущенные стороной защиты при рассмотрении уголовного дела нарушения уголовно-процессуального законодательства, так как защитником и подсудимым неоднократно выяснялись вопросы, не входящие в компетенцию присяжных заседателей», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в ходе судебного заседания сторона защиты в присутствии присяжных неоднократно ставила под сомнение компетентность и добросовестность органов предварительного расследования, законность получения доказательств по делу, фактически исследовала данные о личности подсудимого, а также доводила до присутствующих негативную информацию про погибшего и его мать.

«Судебное заседание по рассмотрению уголовного дела в отношении мужчины назначено на 25 апреля также с участием присяжных заседателей», — сказал представитель суда.

Загрузка...
Читайте также
Саратовец подозревается в краже кошелька с 20 тыс. рублей из сумки пензенского кассира Проблемный дом на улице Ново-Казанской в Пензе к маю будет готов примерно наполовину
В Пензе жертва телефонного мошенничества лишилась около 80 тыс. рублей ЖК «Маяковский» планируется сдать до конца 2019 года
Под Пензой из магазина украли деньги, разобрав часть кирпичной стены Пензенская область получила 93 млн. рублей в рамках проекта «БКАД»
Все новости
Актуальное

2007–2019 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама