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Невыплата пособия сотруднице пензенской организации обернулась уголовным делом

09:01 | 31.05.2019 | Криминал

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Пенза, 31 мая 2019. PenzaNews. Прокуратура Ленинского района Пензы признала законным возбуждение уголовного дела по факту невыплаты 33-летней женщине пособия по уходу за ребенком до полутора лет на протяжении 7 месяцев.

Невыплата пособия сотруднице пензенской организации обернулась уголовным делом

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова, работодатель накопил долг в сумме более 40 тыс. рублей в период с июня 2018 года по январь 2019-го.

«В ходе доследственной проверки установлено, что жительница Пензы, работавшая с 2015 года в одном из обществ с ограниченной ответственностью города и родившая ребенка, длительный период времени не получала от работодателя пособие по уходу за ребенком до полутора лет. На неоднократные ее просьбы выплатить денежные средства директор организации ссылался на финансовые трудности», — пояснила собеседница агентства.

По ее словам, женщина обратилась с жалобами в государственные органы и в январе 2019 года написала работодателю претензию о выплате пособия.

«Через семь дней оно было перечислено на ее банковскую карту. В марте 2019 года женщина уволилась из указанной организации. Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры Ленинского района города Пензы», — добавила Светлана Артамонова.

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