Двое мужчин из Пензы и Тольятти заключены под стражу после нападения на бизнесмена Криминал

Самара, 5 ноября 2019. PenzaNews. Мера пресечения в виде заключения под стражу избрана в отношении двоих мужчин — жителей Тольятти и Пензы 1976 года рождения, которые обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 162 УК РФ «Разбой». Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе главного управления МВД России по Самарской области.

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В ведомстве пояснили, что предполагаемые злоумышленники были задержаны в течение двух суток после того, как 20 октября поздно вечером индивидуальный предприниматель 1968 года рождения заявил о проникновении к нему в дом в селе Подстепки злоумышленника.

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«Угрожая утюгом и избив монтировкой потерпевшего, он похитил денежные средства, мобильный телефон, ноутбук и часы, после этого завладел автомобилем, принадлежащим мужчине, и скрылся в неизвестном направлении», — сказали в полиции, уточнив, что машина бизнесмена вскоре была обнаружена на выезде из села и возвращена владельцу.

В пресс-службе добавили, что оперативники проанализировали записи камер видеонаблюдения, опросили возможных свидетелей, отработали лиц, ранее судимых за аналогичные преступления, проверили места вероятного сбыта похищенного и пришли к выводу о совершении разбойного нападения двумя злоумышленниками, причем один из соучастников, следивший за обстановкой на улице, ранее работал у потерпевшего.

В ГУ МВД отметили, что личности предполагаемых преступников были установлены.

«По местам жительства мужчин обнаружена и изъята часть похищенного имущества. Они признали вину в содеянном и выразили готовность сотрудничать со следствием», — подчеркнули в пресс-службе.